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    Об индексации страховых пенсий с 1 января 2019 года

    Сегодня, 18:09
    Об индексации страховых пенсий с 1 января 2019 года
    С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 87,24 рубля. 
    Многие пенсионеры, судя по участившимся вопросам, поступающим на «горячую линию» Отделения ПФР, ошибочно считают, что всем получателям страховых пенсий будет прибавка в размере 1 000 рублей.
    Это не так. Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской области поясняет, что увеличение на 1 000 рублей является результатом индексации среднего размера пенсии неработающего получателя страховой (трудовой) пенсии по старости по стране, который равен в 2018 году 14 414 руб. на коэффициент индексации 7,05%, предусмотренный в новом законе на 2019 год  (14 414 х 7,05 = 1 016 руб.). 
    Так как у каждого размер пенсии индивидуальный, у кого-то больше этой средней величины, у кого-то меньше, то для каждого пенсионера результат индексации будет свой, в зависимости от размера пенсии. 
    На прибавку в 1 000 рублей могут рассчитывать пенсионеры, которые сейчас получают  пенсию на уровне среднего размера по стране - 14 414 рублей.
    Если величина пенсионного обеспечения гражданина больше этой суммы, то размер прибавки для него будет больше, чем 1 000 рублей. И наоборот: если пенсия меньше средней величины, то с 2019 года она будет увеличена меньше, чем на 1 000 рублей.
    В Курской области средний размер пенсии получателей страховых (трудовых) пенсий по старости в 2018 году ниже этого показателя и составляет 13 438 руб. Следовательно, в среднем сумма ежемесячного увеличения наших получателей пенсии по старости (неработающих) не превысит 1 000 рублей, и составит 947,3 рубля. При этом более 30% из числа указанных получателей будут иметь прибавку более 1 000 рублей.
    Размер начисленной пенсии работающим пенсионерам также подлежит индексации, но поскольку выплата пенсии, начиная с 2016 года, осуществляется им без учета ежегодных индексаций, выплата в повышенном размере им производиться не будет. Они по-прежнему в период работы будут получать размер пенсии без индексации. Проиндексированный размер им будет выплачиваться по завершению трудовой деятельности спустя три месяца, но с единовременной доплатой разницы за эти три месяца.
    В порядок индексации пенсий получателям государственных пенсий изменений не внесено: им индексация размера пенсий производится ежегодно с 1 апреля.
    Напоминаем, что все получатели страховых (трудовых) пенсий, как неработающие, так и работающие, зарегистрированные в Личном кабинете пенсионера (на интернет-странице Отделения ПФР по Курской области в разделе «Информация для жителей региона») и имеющие соответствующий пароль, могут видеть изменение начисленного размера своей пенсии с учётом индексации с 1 января 2019 года.
     
    По информации отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Курской области


     

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