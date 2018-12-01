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    СМИ назвали причину смерти мужчины на остановке «улица Народная»

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    СМИ назвали причину смерти мужчины на остановке «улица Народная»
    СМИ назвали причину смерти мужчины на остановке «улица Народная». Трагедия произошла 19 декабря. Предварительная информация о случившемся сильно разнилась, долгое время официальных комментариев не было. Наконец, в Следственном комитете сообщили о начале проверки по  факту обнаружения трупа 40-летнего мужчины. По версии правоохранительных органов, в маршрутке между жителем Курска, его знакомым и водителем произошел конфликт, в ходе которого последний высадил их на улицу и уехал. Впоследствии мужчинв скончался прямо на остановке. Следователи  опрашивают очевидцев, изучают место происшествия, проводится медицинская судебная экспертиза, чтобы установить причины смерти. Меж тем, издание «ДДД» уже заявило о предварительных результатах. У мужчины зафиксирована острая кровопотеря из рваной раны на ноге. Предположительно, у него на кровеносном сосуде сорвался катетер.

     

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