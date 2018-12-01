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    В Октябрьском районе льготники ждут лекарств с августа

    Сегодня, 08:04
    В Октябрьском районе льготники ждут лекарств с августа
    В Октябрьском районе льготникам приходится ждать поставки бесплатных лекарств по несколько месяцев. По информации прокуратуре, в аптеке обнаружили 10 рецептов, принятых на так называемое «отсроченное обслуживание» еще в августе и октябре. Меж тем, по действующим нормам, лекарства должны быть выданы в течение 10 дней. Причиной волокиты, по мнению надзорного органа, стала несвоевременная закупка комитетом здравоохранения Курской области и передача на склад необходимых препаратов. Прокуратура потребовала у председателя регионального комитета здравоохранения исправить сложившуюся ситуацию.

     

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