Жители Ставрополья попросили Путина отправить губернатора в отставку

Группа пайщиков из Ставропольского края обратилась к президенту Путину за помощью в конфликте с сельхозпредприятием. Сельчане считают, что в сложившейся ситуации виновен в том числе губернатор края и просят отправить его в отставку, пишет «Регион Онлайн».

В Андроповском районе Ставропольского края доведенные до отчаяния местные жители решили обратиться к президенту Владимиру Путину. Около 700 владельцев земельных паев просят главу государства разрешить их конфликт с арендатором и навести порядок в земельной сфере.

В 2008 году крестьяне передали в аренду ООО «Надежда» около 78 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Фирма должна была обрабатывать поля и выплачивать собственникам арендную плату зерном.

Позже выяснилось, что фирма подделала договор, изменив его условия.

«Регистрация договора в Регпалате осуществлялась без протокола общего собрания пайщиков с фальсификаций подписей арендодателей, что в конечном итоге позволило арендатору в лице ООО «Надежда» изменять его условия по своему усмотрению, были изменены существенные договоренности, такие как срок договора», - пишут в своем обращении пайщики.

Кроме того, фирма передала земли в субаренду другим, аффилированным с ней организациям. Те не платили налоги и не обрабатывали землю. Все это привело к тому, что почвы стали деградировать, а на собственников повесили гигантский долг.

«Взимать долги сегодня не с кого. Преследуя свои, возможно, преступные цели, ООО «Надежда», в нарушение положений договора с арендодателями трижды переуступало права аффилированным предприятиям», - говорится в обращении, которое приводит издание «Регион Онлайн».

По словам сельчан, подобное происходит в Ставропольском крае сплошь и рядом. Не исключено, что нечестные сделки по аренде паевых земель заключаются при участии местных чиновников и попустительстве краевых властей.

В завершении письма пайщики просят Владимира Путина разобраться с земельным беспределом, который царит в крае, и отправить в отставку губернатора Владимира Владимирова.