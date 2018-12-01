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    Курянина-взяточника заставили заплатить штраф более 5,5 миллионов рублей

    Сегодня, 11:46
    Курянина-взяточника заставили заплатить штраф более 5,5 миллионов рублей
    Курянина за дачу взятку приговорили к уголовному штрафу в 5 миллионов 660 тысяч рублей. Мужчина обратился в суд с ходатайством о рассрочке. Так как на него было зарегистрировано имущество и несколько транспортных средств, суд отказал в рассрочке оплаты штрафа. Пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении нескольких дорогостоящих транспортных средств должника. Также коррупционеру ограничили выезд из страны. В результате осужденный оплатил штраф в полном объеме.

     

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