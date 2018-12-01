Под Курском "БМВ" сбил женщину и скрылся

Вечером 20 декабря в Октябрьском районе иномарка сбила женщину и скрылась. По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло на дороге местного значения в селе Большое Долженково. Примерно в 17.35 возле дома №7 по улице Новая неустановленный водитель «БМВ 518» допустил наезд на 47-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в 4-ю горбольницу Курска. Неустановленный водитель с места ДТП скрылся. Свидетелей и очевидцев ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Октябрьскому району: 8(47142) 2-12-02, 2-21-08.

Добавим, что еще одно ДТП с участием пешехода произошло в четверг около 8 утра на Союзной в Курске. 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигаясь от Краснознаменной в сторону 2-й Рабочей, допустил наезд на 56-летнюю женщину. Она переходила дорогу по "зебре". Пострадавшую с ранением доставили в больницу.



