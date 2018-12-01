За сутки в кювет улетели две автомобилистки

20 декабря в Курской области зафиксировали две легковушки, которые оказались в кювете. Первое происшествие Госавтоинспекция зарегистрировала около полудня в Пристенском районе. Автомобилистка за рулем «Фольцвагена Поло» допустила съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. Травмы получила сама 26-летняя женщина-водитель, ее доставили в местную райбольницу. В Беловском районе поздним вечером в аналогичном происшествии травмировалась еще одна автомобилистка. На этот раз с управлением не справилась 20-летняя девушка, управляющая "Ладой Грантой". Водителей призывают быть осторожными, избегать резких маневров - в регионе снова обещали гололедицу.



