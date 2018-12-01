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    В Курске фейерверки разрешили запускать с 10 площадок

    Сегодня, 12:20
    В Курске фейерверки разрешили запускать с 10 площадок
    В  Курске определили площадки для запуска пиротехники, которые соответствуют всем предъявляемым требованиям. Как уточнили в МЧС, таких мест всего 10. Жители города смогут использовать петарды или салюты
     в Сеймском округе: 
    - площадь Рокоссовского;
    - площадь перед центром досуга «Ассоль»;
    - площадь перед центром досуга «Родина»;
    - спортивная площадка в 17-м Степном переулке.
    в Железнодорожном округе:
    - площадь у фитнес-центра «Три океана».
    в Центральном округе:
    - Красная площадь;
    - Театральная площадь;
    - площадь Советов (перед цирком);
    - МБУ ГМЦ «Гелиос»;
    - проспект Победы (в районе мемориального комплекса «Курская дуга»).
    Еще 15 точек определены в Дмитриеве, Хомутовке, Железногорске, Мантурово, поселках Тим и Солнцево, Рыльске, Глушково, Теткино, Коренево, Кшенском, Горшечном, Касторном, Суджу, Черемисиново. Площадки расположены, как правило, перед зданиями Администраций района или сельского совета.

     

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