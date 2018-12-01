В Курске фейерверки разрешили запускать с 10 площадок
Сегодня, 12:20
В Курске определили площадки для запуска пиротехники, которые соответствуют всем предъявляемым требованиям. Как уточнили в МЧС, таких мест всего 10. Жители города смогут использовать петарды или салюты
в Сеймском округе:
- площадь Рокоссовского;
- площадь перед центром досуга «Ассоль»;
- площадь перед центром досуга «Родина»;
- спортивная площадка в 17-м Степном переулке.
в Железнодорожном округе:
- площадь у фитнес-центра «Три океана».
в Центральном округе:
- Красная площадь;
- Театральная площадь;
- площадь Советов (перед цирком);
- МБУ ГМЦ «Гелиос»;
- проспект Победы (в районе мемориального комплекса «Курская дуга»).
Еще 15 точек определены в Дмитриеве, Хомутовке, Железногорске, Мантурово, поселках Тим и Солнцево, Рыльске, Глушково, Теткино, Коренево, Кшенском, Горшечном, Касторном, Суджу, Черемисиново. Площадки расположены, как правило, перед зданиями Администраций района или сельского совета.