Безработная курянка, играя на бирже, лишилась 3 миллионов рублей

Безработная курянка лишилась 3 миллионов рублей, пытаясь играть на бирже. Женщина искала способ заработка и обнаружила сайт с приглашением участвовать в биржевых торгах. По телефону ей объяснили условия инвестиций – начинать необходимо было с внесения крупной суммы в рублях, она обменивалась на евро и использовалась для приобретения акций. Курянка перевела на указанный счёт 2 миллиона рублей и стала ждать прибыль. Человек, выдававший себя за брокера, регулярно отчитывался об успешных сделках и предложил увеличить инвестиционный портфель. Женщина взяла в кредит ещё один миллион рублей и «вложила его в дело». После этого брокер перестал выходить на связь. Осознав, что вернуть деньги самостоятельно не получится, женщина обратилась в полицию. Сейчас злоумышленника разыскивают. Предстоит выяснить, действительно ли пропажа денег стала результатом рискованной инвестиционной политики или это было мошенничество.



