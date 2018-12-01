Под Курском в лобовом столкновении с внедорожником погиб водитель ВАЗа

Сегодня около 11 часов в Железногорском районе на автодороге «Тросна - Калиновка» произошло ДТП со смертельным исходом. В ГИБДД уточнили: 32-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с внедорожником Land Cruiser. От удара обе машины отбросило на обочину. Отечественная легковушка превратилась в груду металла. Водитель ВАЗа погиб на месте. Водитель и пассажирка внедорожника госпитализированы. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

фото ГИБДД Курской области

