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    На курских дорогах снова ловят нетрезвых водителей

    Сегодня, 13:56
    На курских дорогах снова ловят нетрезвых водителей
    В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость в Курске и в ряде районов области. В ведомстве напомнили: управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность. 
    Участников дорожного движения призывают сообщать о неадекватных водителях по телефону  02, с мобильного– 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

     

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