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    26 декабря куряне смогут узнать о своих долгах на трех площадках

    Сегодня, 08:09
    26 декабря куряне смогут узнать о своих долгах на трех площадках
    В среду, 26 декабря, судебные приставы проведут акцию «Узнай о своих долгах». Мобильные пункты проверки задолженности будут работать в Курске на трех площадках. С 11 до 14 часов можно узнать о своих долгах и при желании сразу их погасить в МФЦ на Верхней Луговой, 24. С двух до шести приставы будут работать в «МегаГРИННе», а с четырех до семи вечера - на Железнодорожном вокзале. Также в этот день приставы встретят с работниками различных организаций и предприятий, чтобы рассказать о сервисе «Банк данных исполнительных производств».

     

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