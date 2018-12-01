О рисках и возможных потерях при расставании со старым страховщиком

До конца 2018 года граждане, у которых имеются средства пенсионных накоплений, могут сменить страховщика по обязательному пенсионному страхованию путем подачи заявления в учреждение ПФР. Напомним, страховщиком может выступать или Пенсионный фонд Российской Федерации, или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) по вашему выбору. Если вы выбрали Пенсионный фонд Российской Федерации, то для управления своими пенсионными накоплениями нужно еще выбрать частную или государственную управляющую компанию.

Гражданам, собирающимся сделать выбор в пользу негосударственного пенсионного фонда, следует заранее заключить с выбранным НПФ договор об обязательном пенсионном страховании.

Для выбора страховщика есть два вида заявлений: первый предполагает передачу средств пенсионных накоплений по истечении 5 лет с года подачи заявления, второй вид (о досрочном переходе) предполагает передачу средств уже в следующем году.

При пятилетнем переходе в НПФ или ПФР - новому фонду будет передана фактическая сумма средств пенсионных накоплений с учетом полученного дохода за 5 лет. В случае отрицательного результата инвестирования – фактически сформированные средства пенсионных накоплений с учетом гарантийного восполнения убытка.

При досрочном переходе в НПФ или ПФР - новому фонду будет передана сумма средств пенсионных накоплений без результата их инвестирования за период с даты начала пятилетнего формирования средств у текущего страховщика до даты перевода средств новому страховщику. А при отрицательном результате инвестирования - передача средств пенсионных накоплений с учетом убытка.

Помните, если вы меняете страховщика чаще чем раз в 5 лет, то ваши деньги будут переданы новому страховщику без учета инвестиционного дохода. Вам это невыгодно.

Исключение составляют граждане, подавшие заявление о досрочном переходе на пятый год формирования средств у текущего страховщика. Для грамотного подсчета срока подачи заявления о досрочном переходе в НПФ или ПФР и получения информации о возможных потерях рекомендуем обращаться за консультацией в любое учреждение ПФР.

Способы подачи заявления о смене страховщика в 2018 году следующие:

• через клиентскую службу любого учреждения ПФР вне зависимости от места жительства или МФЦ. Приём заявлений учреждениями ПФР осуществляется во все дни недели, кроме субботы и воскресенья. При себе необходимо иметь паспорт.

• через Интернет. Электронное заявление можно подать через Единый портал государственных услуг или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной аккредитованным удостоверяющим центром в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи».

• по почте. В этом случае установление личности гражданина и проверка подлинности его подписи осуществляется нотариусом или в установленном гражданским законодательством порядке.

Помните! Только вы сами должны решить, кому доверяете формирование будущей накопительной пенсии.

Информация отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Курской области

