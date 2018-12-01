Софинансирование пенсионных накоплений: успейте уплатить взносы

Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской области доводит до сведения участников Программы государственного софинансирования пенсии, не перечисливших дополнительные страховые взносы за текущий год, что платеж необходимо произвести не позднее 28 декабря 2018 года.

Платеж дополнительных страховых взносов можно осуществить через бухгалтерию своего предприятия или через любое кредитное учреждение (в каждом есть платежные квитанции). Также распечатать квитанцию можно с сайта ПФР – раздел «Электронные услуги без регистрации», сервис «Сформировать платежный документ» (www.pfrf.ru/eservices/pay_docs/).

Копию платежного поручения о произведенной оплате дополнительных страховых взносов необходимо представить в учреждение Пенсионного фонда по месту жительства в срок не позднее 20 дней со дня окончания квартала, в котором произведен платеж.

Напоминаем, что право на софинансирование имеют граждане, которые вступили в Программу до 31 декабря 2014 года и произвели первый платеж в сумме не менее 2 тысяч рублей не позднее 31 января 2015 года.

Для получения государственной поддержки формирования пенсионных накоплений за текущий год необходимо перечислить не менее 2 тысяч рублей. Граждане, не успевшие осуществить платёж до истечения календарного года или перечислившие менее 2 тысяч рублей, потеряют право на софинансирование из федерального бюджета за 2018 год. Объём государственного «соплатежа» равен сумме добровольных взносов, но не превышает 12 тысяч рублей в год.

Обращаем внимание: если участнику Программы государственного софинансирования уже был назначен любой вид пенсии по линии Пенсионного фонда РФ, и он подал заявление о вступлении в Программу в период с 5 ноября по 31 декабря 2014 года, то уплаченные им взносы не будут софинансироваться со стороны государства.

Работающие граждане, уплачивающие дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, имеют право на предоставление налогового вычета.

Более подробно о Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений можно узнать на сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru).

По информации отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Курской области

