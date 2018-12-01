В мэрии озвучили программу новогодних праздников

В мэрии рассказали, как курянам предлагают отметить Новый год. В новогоднюю ночь праздничные программы организуют на Красной площади, где с 23.30 31 декабря до 3 часов 1 января пройдет программа «Мы встречаем Новый год», а также на десяти других площадках (центры досуга «Сказка», «Родина», ДШИ № 6, ул. Союзная, 26, 17-й Степной переулок, ул. 1-ая Степная, ул. Раздольная, пр-т Ленинского комсомола, 48, пл. Рокоссовского, молодежный центр «Гелиос») с 01.00 до 04.00 1 января 2019 года.

Со 2 по 5 января в 15.00 у главной ёлки города на Красной площади будут проводить театрализованные представления для детей «Волшебство на Новый год». 4 января в 10.00 в драмтеатре имени Пушкина начнётся праздник у ёлки, организованный для детворы главой Курска. 7 января с 14.00 курян приглашают на народное рождественское гуляние на Красной площади.

В дни новогоднего отдыха центр историко-культурного наследия организует автобусные и пешие экскурсии по городу. Узнать подробности и заказать прогулку по Курску с гидом можно по телефону (4712) 70-20-68.