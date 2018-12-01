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    В новогоднюю ночь будут курсировать 2 троллейбуса и десятки маршруток

    Сегодня, 15:55
    В новогоднюю ночь будут курсировать 2 троллейбуса и десятки маршруток
    В мэрии Курска рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники. 30 и 31 декабря городские автобусы, трамваи и троллейбусы будет курсировать по расписанию рабочего дня. Перевозку пассажиров в новогоднюю ночь - с 23 до 3 часов - будут осуществлять два троллейбуса по маршрутам «Знаменский собор – ККПФ» и «Северо-западный микрорайон - Знаменский собор», а также несколько десятков автобусов и микроавтобусов. Движение городского транспорта со 2 по 8 января организуют по расписанию выходного дня.

     

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