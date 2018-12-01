В Курске устроят благотворительную новогоднюю ярмарку «Время чудес». Она состоится 26 декабря в ЮЗГУ. С 11 до 16 часов здесь будут продавать украшения, уникальные предметы интерьера, авторские игрушки, новогодние подарки, сувениры. Все вырученные деньги пойдут на благотворительность. В этот раз средства направят на покупку необходимых вещей и игрушек для воспитанников Областного Дома ребенка. Также в акции примут участие цирковые артисты — на ярмарке они покажут несколько номеров из своей шоу-программы «Добрая зимняя сказка». Традиционно будет работать фотозона с новогодней атрибутикой, пройдут выступления творческих коллективов и конкурсы.