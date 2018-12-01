Председатель КГС не присутствовала в Доме советов на обсуждении "мусорной проблемы"

В Доме Советов на этой неделе обсудили вопросы, связанные с содержанием контейнерных площадок. Заместитель губернатора Алексей Смирнов разъяснял, как правильно принимать решение об изменении тарифов. По данным ТК "ТАКТ", председатель КГС Алла Чертова, которая была намерена повысить плату за содержание жилья, заседание не посетила. Председатель Горсобрания, меж тем, уверена, что за чистые контейнерные площадки куряне должны доплачивать. Пересмотреть тариф на оплату содержания жилья в КГС пытались несколько раз. Но ни на одном заседании народные избранники так и не пришли к единому мнению. Возможно, необходим совет областной администрации. Там как раз обсуждали ценообразование на мусор. В том числе касались вопроса содержания контейнерных площадок. Но на заседание председатель КГС не явилась.

«Честно говоря, я не была участником данного совещания. Я думаю, что у нас абсолютно один курс на выравнивание всех вопросов, которые влияют на социальное благополучие и города и региона», - призналась Чертова в интервью телекомпании.

В администрации региона заверили, сейчас депутаты КГС утверждать новый тариф по содержанию контейнерных площадок не имеют право. По словам Алексея Смирнова, сначала необходимо как минимум провести общественные обсуждения. На них выставят областную схему обращения с отходами: «Там составляющей частью есть информация о том, сколько контейнерных площадок у города Курска. И каждый житель сможет высказаться, где этих площадок не хватает. Эта схема должна быть утверждена главой города. И ее можно будет обсудить».

В КГС заверили, что до 1 января плата за содержание жилья не повысится. Но к вопросу вернутся в следующем году. Депутаты должны будут уточнить обязанности УК и установить «обоснованный тариф».