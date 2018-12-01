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    В выходные федеральные трассы будут чистить 87 единиц техники

    Сегодня, 17:42
    В выходные федеральные трассы будут чистить 87 единиц техники
    В Курской  области в выходные ожидается снегопад. Из-за него возникает большая вероятность образования заносов и накатов на федеральных трассах: М-2 «Крым», А-142 Тросна-Калиновка,  Р-298  Курск-Воронеж-Борисоглебск. Упрдор Москва-Харьков готово ликвидировать ожидаемые последствия неблагоприятных погодных условий. Для борьбы со снегом в случае необходимости будет задействовано около 87 единиц спецтехники, которая оснащена ГЛОНАСС. Дорожное покрытие будет обрабатываться противогололедными материалами. 
    В круглосуточном режиме погодная ситуация на федеральных  трассах в Курской  области отслеживается  12-ю метеостанциями  с установленными на них видеокамерами.  Вся информация передается в Центр Управления производством ФКУ Упрдор Москва-Харьков, что позволяет более оперативно реагировать  на  возникновение любых дорожных происшествий.  
    В целях предупреждения и снижения возможных последствий при возникновении ЧС разработаны и согласованы планы взаимодействия с ГИБДД  и МЧС.  
    Автомобилистов призывают быть предельно внимательными и осторожными на дороге: соблюдать скоростной режим,  держать необходимую дистанцию между машинами, избегать резкого торможения. В случае  необходимости воздержаться  от дальних поездок.
    При возникновении чрезвычайных ситуаций просьба звонить по  следующим телефонам: ФКУ Упрдор  Москва-Харьков  8(4862) 47-01-05,  8(4862) 75-07-69.

     

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