В выходные федеральные трассы будут чистить 87 единиц техники

В Курской области в выходные ожидается снегопад. Из-за него возникает большая вероятность образования заносов и накатов на федеральных трассах: М-2 «Крым», А-142 Тросна-Калиновка, Р-298 Курск-Воронеж-Борисоглебск. Упрдор Москва-Харьков готово ликвидировать ожидаемые последствия неблагоприятных погодных условий. Для борьбы со снегом в случае необходимости будет задействовано около 87 единиц спецтехники, которая оснащена ГЛОНАСС. Дорожное покрытие будет обрабатываться противогололедными материалами.

В круглосуточном режиме погодная ситуация на федеральных трассах в Курской области отслеживается 12-ю метеостанциями с установленными на них видеокамерами. Вся информация передается в Центр Управления производством ФКУ Упрдор Москва-Харьков, что позволяет более оперативно реагировать на возникновение любых дорожных происшествий.

В целях предупреждения и снижения возможных последствий при возникновении ЧС разработаны и согласованы планы взаимодействия с ГИБДД и МЧС.

Автомобилистов призывают быть предельно внимательными и осторожными на дороге: соблюдать скоростной режим, держать необходимую дистанцию между машинами, избегать резкого торможения. В случае необходимости воздержаться от дальних поездок.

При возникновении чрезвычайных ситуаций просьба звонить по следующим телефонам: ФКУ Упрдор Москва-Харьков 8(4862) 47-01-05, 8(4862) 75-07-69.