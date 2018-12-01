Проверка подтвердила нарушения в работе курской стоматологической поликлинике

Комитет здравоохранения проверил работу областной стоматологической поликлиники. В жалобе пациента говорилось, что новое оборудование простаивает, а медики берут деньги за процедуры из перечня госгарантий. Камнем преткновения стал зубной камень. Мужчине не сообщили, что в соседнем кабинете эту процедуру можно сделать бесплатно. По версии комитета здравоохранения, общей ситуации, когда врачи умалчивают о бесплатных процедурах, предлагая лечение за деньги, нет. Это частный случай. На всякий случай теперь всех пациентов платных кабинетов обязаны информировать под расписку. Что касается оборудования, то оно действительно простаивало - почти 8 месяцев. Как заявила главврач поликлиники Людмила Драган, это связано с "некорректностью работы административно-управленческого аппарата. Не были заявки своевременно обслужены, не были поданы на закупки". При этом в платных кабинетах эти же аппараты работают исправно - за счет внебюджетных средств. Проверка встряхнула поликлинику: финансовые и административные ресурсы нашлись, виновные наказаны.

По материалам ГТРК "Курск"



