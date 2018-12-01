Курское «Динамо» уступило Кубок России УГМК

На минувших выходных Курск принимал «Финал четырёх» женского Кубка России по баскетболу. В воскресенье состоялись решающие матчи. Баскетболистки курского «Динамо» в финальном матче сражались за трофей с УГМК из Екатеринбурга. Исход поединка решили три штрафных уже по истечении основного времени встречи – 66:65. «Динамо», чтобы отстоять титул обладателя Кубка, не хватило совсем чуть-чуть. С перевесом всего в один балл победу одержали уральские лисицы. УГМК завоевали почётный трофей в девятый раз в истории. В поединке за «бронзу» встречались неудачники полуфиналов — оренбургская «Надежда» взяла верх над «Спартой&К» из подмосковного города Видное со счётом 76:60. Теперь команда Лукаса Мондело уходит на новогодние каникулы. Игры регулярного чемпионата России возобновятся 6 января. Курянки примут столичных одноклубнц, а спустя три дня в Курск на матч Евролиги пожалует рижский ТТТ.