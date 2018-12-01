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    По Кировскому мосту бегал голый мужчина

    Сегодня, 11:38
    По Кировскому мосту бегал голый мужчина
    В ночь на воскресенье, 23 декабря, в Курске на Кировском мосту автомобилисты наблюдали обнаженного прохожего. Его задержала полиция. Видеозапись появилась в соцсетях. Мужчина вел себя неадекватно, старался убежать от полиции. В итоге стражи закона задержали его и препроводили в служебный автомобиль. По данным издания «ДДД», незадолго до инцидента 35-летний курянин отдыхал с друзьями, а затем решил прогуляться по зимним улицам нагишом. Причину своего поведения мужчина не смог пояснить полицейским, так как в момент задержания был в состоянии наркотического опьянения. Пока житель Курска привлечен за мелкое хулиганство. Не исключено, что в дальнейшем он понесет ответственность за употребление наркотиков.

     

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