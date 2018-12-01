Руководство детского сада "Лучик" судится с мэрией Курска

В частном детском саду «Лучик» побывали представители администрации города и области. Визит состоялся по поручению Романа Старовойта, к которому обратилась руководитель учреждения Елена Котова. По ее мнению, городские власти хотят незаконно отобрать здание, в котором сейчас размещается детсад.

Здание детсада на улице Степана Разина передано в собственность администрации Курска бывшим владельцев ОАО «Курскэнерго» более трёх лет назад. Тогда же Елена Котова взяла его в аренду и организовала частный детский сад. Срок аренды истекает 30 декабря 2018 года и, хозяйка «Лучика» хотела бы его продлить.

Сейчас частный детсад посещают 65 детей. Однако он способен принять не менее 140 детей - заявляют в мэрии. Родительская плата - 7 тысяч рублей независимо от количества дней посещения ребенком детсада. Дополнительно родители оплачивают питание малышей – 150 рублей в день. Каким образом у учреждения появилась задолженность, размер которой составляет почти 700 тысяч рублей, Елена Котова внятно пояснить не смогла.

Учитывая все обстоятельства, администрация города приняла решение о расторжении договора аренды и создании на его базе муниципального дошкольного учреждения.

- В этом случае родительская плата значительно уменьшится и будет составлять всего лишь 2520 рублей в месяц, сохранится контингент воспитанников, равно как и рабочие места для сотрудников детсада. Более того, став работниками муниципального дошкольного учреждения, они только выиграют, ведь средняя зарплата сотрудников курских детсадов составляет порядка 24 тысяч рублей, - пояснил председатель городского комитета образования Сергей Белкин. – Кроме того, здание детсада требует ремонта и, когда садик станет муниципальным, мы готовы его сделать.

Однако руководство «Лучика» отказывается освободить здание. В качестве главного аргумента для сохранения частного садика за собой Елена Котова использует тот факт, что учреждение посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, с которыми в муниципальном детском саду никто заниматься не будет. При этом она умалчивает о том, что во многих муниципальных дошкольных организациях успешно реализуются адаптированные программы для особенных детей, осуществляется инклюзивное обучение, есть специализированные детсады для малышей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы, с нарушениями зрения - заявили в горадминистрации.

Курский Арбитражный суд согласился с позицией Администрации Курска. Хозяйка детсада пытается обжаловать его решение в вышестоящей инстанции, очередное заседание в которой назначено на 17 января 2019 года.