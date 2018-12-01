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    Курянин не поддался на уловки мошенника и передал запись разговора полиции

    Вчера, 14:11
    Курянин не поддался на уловки мошенника и передал запись разговора полиции
    В Курске мужчина, пытаясь отменить покупку с карты, которую он не совершал, потерял 120 тысяч рублей. Потерпевшему позвонил незнакомец, который  представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с карты курянина недавно была совершена покупка. В разговоре выяснилось, что владелец кредитки её не совершал. Тогда аферист предложил отменить транзакцию, однако для этого необходимы номер карты и три цифры с оборота. Мужчина предоставил секретную информацию, тем самым подарив мошеннику доступ к своему счёту. Все слова звонящего оказались ложью. Возбуждено уголовное дело. 
    Одновременно в полиции сообщили и о курянине, который оказался в аналогичной ситуации. Однако он не поддался на уловки мошенников, сохранил сбережения, а запись разговора с преступниками передал в правоохранительные органы. После анализа специалисты выяснили, что фигуранты используют различные технические средства, а также являются хорошими психологами. Курян в очередной раз призывают быть бдительнее и не доверять никому, кроме родных и близких. Если поступил вызывающий сомнения звонок, необходимо сообщить о нём в полицию.

     

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