поиск по сайту
 

    Под Курском в ДТП пострадали 6 человек, в том числе трое детей

    Вчера, 14:43
    Под Курском в ДТП пострадали 6 человек, в том числе трое детей
    Накануне вечером в ДТП под Курском пострадали 6 человек, в том числе трое детей. По данным Госавтоинспекции, авария произошла в в Октябрьском районе на дороге "Курск-Рыльск". Водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым «Фордом». В результате ДТП с травмами были госпитализированы оба водителя и четыре пассажира иномарки. Среди них две девочки 3 и 9 лет, а также 5-летний мальчик.
     
     
    фото Автокадр_46

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама