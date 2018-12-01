Под Курском в ДТП пострадали 6 человек, в том числе трое детей

Накануне вечером в ДТП под Курском пострадали 6 человек, в том числе трое детей. По данным Госавтоинспекции, авария произошла в в Октябрьском районе на дороге "Курск-Рыльск". Водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым «Фордом». В результате ДТП с травмами были госпитализированы оба водителя и четыре пассажира иномарки. Среди них две девочки 3 и 9 лет, а также 5-летний мальчик.

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