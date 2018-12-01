Осудили автомобилистку за покалеченного в ДТП таксиста

В Курской области вынесли приговор автомобилистке за ДТП, в котором таксист потерял зрение. Авария произошла в августе 2017-го на трассе "Курск-Суджа". 34-летняя женщина-водитель "БМВ", нарушая ПДД, при обгоне выехала на встречку, где врезалась в "Ладу" под управлением 53-летнего водителя. Мужчину доставили в больницу. Он почти полностью потерял зрение. На его иждивении остались двое малолетних детей. Мужчина, работавший водителем такси, потерял возможность зарабатывать деньги. Он до сих пор проходит лечение.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Проводились десятки экспертиз, в том числе судебно-медицинская и автотехническая. Суд признал автомобилистку виновной и приговорил к полутора годам ограничения свободы с лишением водительских прав. Также она обязана выплатить потерпевшему 400 тысяч рублей в качестве компенсации - уточнили в УМВД.