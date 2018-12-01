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    На курских дорогах задержаны 19 нетрезвых водителей

    Вчера, 15:01
    На курских дорогах задержаны 19 нетрезвых водителей
    В минувшие выходные госавтоинспекторы организовали на курских дорогах проверки водителей на трезвость. С 21 по 23 декабря в регионе были задержаны 19 водителей, находящихся в состоянии опьянения. Уточняется, что 7 человек отказались от медосвидетельствования. Шестеро задержаны за повторное нарушение. Это уже статья Уголовного кодекса. 
    Курян призывают сообщать о нетрезвых водителях в полицию по телефону 02, с мобильного - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

     

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