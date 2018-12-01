Семья из-за непогашенного кредита в 700 тысяч лишилась квартиры

В Железногорске долг по кредиту была погашена после реализации заложенного имущества. Как пояснили в службе судебных приставов, семейная пара не заплатила кредит, долг превысил 700 тысяч рублей. Супруги в срок не погасили его, тогда пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в 50 тысяч рублей. Также он наложил арест на заложенное имущество, принадлежащее должникам, этим имуществом оказалась жилая квартира в Железногорске. Арестованная недвижимость ушла с публичных торгов. Вырученных денег хватило на оплату долга и исполнительского сбора.



