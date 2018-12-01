поиск по сайту
 

    Курянин за долг в 1600 рублей сломал пожилому мужчине рёбра

    Сегодня, 08:11
    Курянин за долг в 1600 рублей сломал пожилому мужчине рёбра
    Житель Курского района осужден за причинение телесных повреждений пожилому человеку. Как пояснили в прокуратуре, сельский житель разозлился, что его знакомый не вернул вовремя 1600 рублей, и решил выместить обиду. Зайдя в дом должника, он без долгих разговоров несколько раз ударил деревянной палкой пожилого мужчину. Тот не пытался оказать сопротивление, от боли он упал на пол и только просил обидчика прекратить избиение. У пострадавшего оказалось сломано несколько ребер. По данному поводу было возбуждено уголовное дело. Суд уже вынес по нему приговор. Курянину, избившему должника, предстоит провести год в колонии общего режима. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама