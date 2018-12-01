Курянин за долг в 1600 рублей сломал пожилому мужчине рёбра

Житель Курского района осужден за причинение телесных повреждений пожилому человеку. Как пояснили в прокуратуре, сельский житель разозлился, что его знакомый не вернул вовремя 1600 рублей, и решил выместить обиду. Зайдя в дом должника, он без долгих разговоров несколько раз ударил деревянной палкой пожилого мужчину. Тот не пытался оказать сопротивление, от боли он упал на пол и только просил обидчика прекратить избиение. У пострадавшего оказалось сломано несколько ребер. По данному поводу было возбуждено уголовное дело. Суд уже вынес по нему приговор. Курянину, избившему должника, предстоит провести год в колонии общего режима.