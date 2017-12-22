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    В Курском районе дед покалечил в ДТП внука

    Сегодня, 08:07
    В Курском районе дед покалечил в ДТП внука
    Состоялся суд над виновником ДТП, которое произошло в июне на трассе М-2 «Крым» около деревни Верхняя Медведица Курского района. ВАЗовская "шестёрка" лежала на крыше в кювете. Водители останавливались и помогали выбраться из перевернувшегося автомобиля 55-летнему мужчине. Тот был напуган и искал пассажира. Оказалось, что мужчина и его 11-летний внук возвращались с рыбалки. Ребенок заснул, лежа на заднем сиденье «Жигулей». Дедушка не стал будить ребенка, чтобы пересадить его в детское кресло. На скорости более 80 км/час мужчина не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Ребенок вылетел из салона автомобиля, получив тяжелые травмы. К счастью, он пошел на поправку и уже почти восстановился. Водитель свою вину признал полностью. 
    Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 1 года ограничения свободы. Также он лишен водительских прав на 1,5 года - сообщили в прокуратуре. 

     

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