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    О досрочном финансировании для доставки (выплаты) пенсий по срокам с 3 по 12 января 2019 года включительно

    Сегодня, 08:10
    О досрочном финансировании для доставки (выплаты) пенсий по срокам с 3 по 12 января 2019 года включительно
    Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской области досрочно, в последние дни декабря текущего года, профинансирует доставщиков пенсий и других социальных выплат для доставки (зачисления) получателям, чьи сроки приходятся на период с 3 по 12 января 2019 года включительно.
    ФГУП «Почта России» и кредитные учреждения в праздничные дни будут осуществлять обслуживание получателей пенсий по режиму работы своих учреждений.
    Для сведения граждан: территориальные учреждения Отделения ПФР по Курской области будут осуществлять приём граждан 4 и 5 января 2019 года с 9.00 до 13.00 часов. В эти же дни по всем возникающим вопросам можно будет  обратиться по телефонам «горячих» линий территориальных органов, список телефонов можно уточнить на региональной странице сайта ПФР в разделе «Контакты и адреса».
     
     
    По информации отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Курской области

     

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