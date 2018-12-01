О досрочном финансировании для доставки (выплаты) пенсий по срокам с 3 по 12 января 2019 года включительно

Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской области досрочно, в последние дни декабря текущего года, профинансирует доставщиков пенсий и других социальных выплат для доставки (зачисления) получателям, чьи сроки приходятся на период с 3 по 12 января 2019 года включительно.

ФГУП «Почта России» и кредитные учреждения в праздничные дни будут осуществлять обслуживание получателей пенсий по режиму работы своих учреждений.

Для сведения граждан: территориальные учреждения Отделения ПФР по Курской области будут осуществлять приём граждан 4 и 5 января 2019 года с 9.00 до 13.00 часов. В эти же дни по всем возникающим вопросам можно будет обратиться по телефонам «горячих» линий территориальных органов, список телефонов можно уточнить на региональной странице сайта ПФР в разделе «Контакты и адреса».