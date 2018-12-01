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    Следователи раскрыли детали убийства в Курчатовском районе

    Вчера, 16:47
    Следователи раскрыли детали убийства в Курчатовском районе
    Следователи раскрыли детали убийства в Курчатовском районе. Ранее мы рассказывали: 22 декабря на обочине автодороги вблизи села Дичня обнаружили тело 41-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Установить и задержать подозреваемого в убийстве удалось по горячим следам. Им оказался 17-летний житель Железногорска. По версии СК, в ночь с 21 на 22 декабря на одной из улиц Курска подозреваемый подошел к припаркованному автомобилю, за рулем которого находился безработный местный житель. Молодой человек постучал в окно водительской двери. Курянин вышел из салона, и подозреваемый ударил его ножом. Затем железногорец положил его тело в автомобиль и направился на машине убитого в сторону Рыльска. В пути подозреваемый решил избавиться от трупа, поэтому выбросил его на обочине и уехал.
    Молодой человек уже дал признательные показания. Решается вопрос о заключении его под стражу. Следствие выясняет мотивы и обстоятельства убийства. 

     

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