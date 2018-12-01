В поселке Тим открыли обновленный краеведческий музей и 3D-кинотеатр

В преддверии зимних каникул в поселке Тим - культурный праздник. Новый год селяне встретят с обновленным краеведческим музеем и 3D-кинотеатром. Поселок с 500-летней историей, во времена Ивана Грозного - село Выгорное. Когда-то в этих местах царь приказал выжечь степь, чтобы лишить татарскую конницу корма. Екатерина II пожаловала селу статус города, герб и новое имя - Тим - по названию протекающей рядом реки. Познакомиться с историей родных мест молодому поколению тимчан поможет новая экспозиция краеведческого музея. Здесь представлены различные предметы быта, фотографии и документы царского времени, революции и Великой Отечественной войны. Серьезную конкуренцию по посещаемости музею составит новый кинотеатр. Теперь тимчане смогут смотреть премьеры на большом современном экране, располагаясь в уютных креслах. Напомним, в Курской области в этом году модернизировали 10 районных кинотеатров.

По материалам ГТРК "Курск"



