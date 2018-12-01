По собственному желанию посты покинули руководители двух комитетов Курской области

Распоряжением врио губернатора Курской области от временного исполнения обязанностей председателей комитетов АПК и пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия освобождены Иван Горбачев и Юрий Беляев. Оба покидают свои посты по собственному желанию - уточнили в региональной администрации. Исполнение обязанностей председателя комитета АПК возложено на Галину Масленникову, председателя комитета пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия – на Оксану Гладковскую.



