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    По собственному желанию посты покинули руководители двух комитетов Курской области

    Вчера, 17:05
    По собственному желанию посты покинули руководители двух комитетов Курской области
    Распоряжением врио губернатора Курской области от временного исполнения обязанностей председателей комитетов АПК и пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия освобождены Иван Горбачев и Юрий Беляев. Оба покидают свои посты по собственному желанию - уточнили в региональной администрации. Исполнение обязанностей председателя комитета АПК возложено на Галину Масленникову, председателя комитета пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия – на Оксану Гладковскую.

     

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