В центре Курска ПАЗ сбил на "зебре" девушку

24 декабря в регионе произошли два ДТП с участием пешеходов. Первое Госавтоинспекция зафиксировала в Фатеже. Около 8 утра водитель "Лады Калины" допустил наезд на 51-летнюю женщину, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с ранением доставили в местную райбольницу.

В Курске пешехода так же сбили на "зебре". Около 9 утра водитель автобуса ПАЗ-32053, двигаясь по улице Красной Армии со стороны улицы Энгельса в сторону улицы Добролюбова, наехал на 25-летнюю девушку. Ее с травмами госпитализировали в 4-ю горбольницу.



