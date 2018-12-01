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    В центре Курска ПАЗ сбил на "зебре" девушку

    Сегодня, 12:00
    В центре Курска ПАЗ сбил на
    24 декабря в регионе произошли два ДТП с участием пешеходов. Первое Госавтоинспекция зафиксировала в Фатеже. Около 8 утра водитель "Лады Калины" допустил наезд на 51-летнюю женщину, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с ранением доставили в местную райбольницу.
    В Курске пешехода так же сбили на "зебре". Около 9 утра водитель автобуса ПАЗ-32053, двигаясь по улице Красной Армии со стороны улицы Энгельса в сторону улицы Добролюбова, наехал на 25-летнюю девушку. Ее с травмами госпитализировали в 4-ю горбольницу.

     

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