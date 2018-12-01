Росгвардия напоминает владельцам оружия о запретах

В преддверии новогодних праздников Управление Росгвардии по Курской области призывает владельцев оружия к неукоснительному соблюдению правил безопасности, установленных законом.

При ношении оружия его владельцы обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность, а также лицензию или разрешение на его хранение и ношение.

Стоит помнить, что запрещено ношение огнестрельного оружия ограниченного поражения во время нахождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу в ночное время и реализующих алкогольную продукцию, а также в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушение закона грозит штрафом до 5 тыс. рублей, а также лишением права на приобретение, хранение и ношение оружия.

Если же владелец оружия отказывается пройти медицинское освидетельствование, то его могут лишить права приобретать, хранить и носить оружие на срок от 1 года до 2 лет. А оружие и патроны конфискуют.

А тем владельцам оружия, кто в новогодние праздники запланировал уехать на отдых и надолго покинуть свое жилище, следует убедиться, что оружие надежно заперто в сейфе и доступ к ключам от него посторонним лицам невозможен.