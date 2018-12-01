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    На Курск обрушился снегопад

    Вчера, 13:54
    На Курск обрушился снегопад
    На Курск обрушился обещанный снегопад. Ранее в соцсетях появились сообщения, что юг региона накрыла сильная метель. Из-за непогоды на трассах существенно ухудшилась видимость. Водителям в такую погоду следует быть особенно острожными.

     

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