С нового года в Курской области подорожают эвакуация автомобилей и штрафстоянка – говорится в постановлении регионального комитета по тарифам и ценам. Стоимость эвакуации одной машины в 2019-м вырастет на 128 рублей и составит 1822 рубля. За один час нахождения автомобиля на спецстоянке для транспортных средств категории А нужно будет заплатить 32 рубля 50 копеек. Для машин категорий В, ВЕ, D и E один час обойдется в 65 рублей, для категорий ДE, C, CE – в 130 рублей.