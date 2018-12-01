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    В Курской области подорожают эвакуация автомобилей и штрафстоянка

    Вчера, 14:15
    В Курской области подорожают эвакуация автомобилей и штрафстоянка
    С нового года в Курской области подорожают эвакуация автомобилей и штрафстоянка – говорится в постановлении регионального комитета по тарифам и ценам. Стоимость эвакуации одной машины в 2019-м  вырастет на 128 рублей и составит 1822 рубля. За один час нахождения автомобиля на спецстоянке для транспортных средств категории А нужно будет заплатить 32 рубля 50 копеек. Для машин категорий В, ВЕ, D и E один час обойдется в 65 рублей, для категорий ДE, C, CE – в 130 рублей.

     

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