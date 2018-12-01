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    Автомобилистов призывают пересесть на общественный транспорт

    Вчера, 17:33
    Автомобилистов призывают пересесть на общественный транспорт
    Сотрудники ГИБДД Курска в связи с ухудшением погодных условий обращаются к водителям с призывом отказаться от поездок на личном автомобиле, пользоваться услугами общественного транспорта. Если такой возможности нет, то необходимо учесть, что повсюду в городе заторы и пробки. Инспекторы также  призывают автомобилистов соблюдать дистанцию, снизить скорость движения и избегать резких маневров. На 16 часов ГИБДД уже зарегистрированы 18 ДТП, есть пострадавшие.  

     

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