"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» прозвучит инди хит-парад – 2018 Алексея Иванова с приглашенными гостями: Елизаветой Зориной, Анатолием Ворониным, Ололо и Валерием Гайворонским.
Плей – лист
Лучший сингл 2017 года от Ололо: Shadowax - A & B (Пьянству Бойс cover)
Самая летняя песня - 2018: Chromeo - Bad Decision (альбом: Head Over Heels)
Самый новогодний трек – 2018: Confidence Man - Santa’s Comin’ Down The Chimney
Самый душевный трэк – 2018: Joyce Manor - Big Lie (альбом: Million Dollars to Kill Me)
Самое лучшее поздравление Алексея Иванова с днем рождения – 2018: Ling tosite sigure - EneMe (альбом: 5)