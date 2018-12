"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» прозвучит инди хит-парад – 2018 Алексея Иванова с приглашенными гостями: Елизаветой Зориной, Анатолием Ворониным, Ололо и Валерием Гайворонским.





Плей – лист

Лучший сингл 2017 года от Ололо: Shadowax - A & B (Пьянству Бойс cover)

Самая летняя песня - 2018: Chromeo - Bad Decision (альбом: Head Over Heels)

Самый новогодний трек – 2018: Confidence Man - Santa’s Comin’ Down The Chimney

Самый душевный трэк – 2018: Joyce Manor - Big Lie (альбом: Million Dollars to Kill Me)

Самое лучшее поздравление Алексея Иванова с днем рождения – 2018: Ling tosite sigure - EneMe (альбом: 5)

Любимая тяжелятина - 2018: Annisokay - Unaware (альбом: Arms)





Гран-при от Анатолия Воронина: YOURA - SPECKLASS





Три лучших альбома – 2018





Третье место: The Garden – Mirror Might Steal Your Charm

Второе место: The Residents - I Am a Resident!

Первое место: The Presets - Hi Viz





Победители хит-парадов альбомов прошлых лет

1997 — Portishead — Portishead

1998 — Massive Attack — Mezzanine

1999 — Blur — 13

2000 — Elastica — The Menase

2001 — The Strokes — Is This It

2002 — Puressence — Planet Helpness

2003 — The Rapture — Echoes

2004 — АА — Neet

2005 — Bloc Party — Silent Alarm

2006 — Forward, Russia! — Give Me A Wall

2007 — Dinosaur Jr — Beyond

2008 — Не было победителя

2009 — Dinosaur Jr — Farm

2010 — нет победителя

2011 — No Bragging Rights — Illuminator

2012 — Dinosaur Jr — I Bet On Sky

2013 — нет победителя

2014 — нет победителя

2015 — Swervedriver — I Wasn't Born To Lose You

2016 — My Vitriol — The Secret Sessions

2017 — !!! (Chk Chk Chk) - Shake The Shudder