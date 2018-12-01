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    "Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

    Вчера, 17:35
    В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» прозвучит инди хит-парад – 2018 Алексея Иванова с приглашенными гостями: Елизаветой Зориной, Анатолием Ворониным, Ололо и Валерием Гайворонским.

     Плей – лист 
    Лучший сингл 2017 года от Ололо: Shadowax - A & B (Пьянству Бойс cover)
    Самая летняя песня - 2018: Chromeo - Bad Decision (альбом: Head Over Heels)
    Самый новогодний трек – 2018: Confidence Man - Santa’s Comin’ Down The Chimney
    Самый душевный трэк – 2018: Joyce Manor - Big Lie (альбом: Million Dollars to Kill Me)
    Самое лучшее поздравление Алексея Иванова с днем рождения – 2018: Ling tosite sigure - EneMe (альбом: 5)
    Любимая тяжелятина - 2018: Annisokay - Unaware (альбом: Arms)

    Гран-при от Анатолия Воронина: YOURA - SPECKLASS

    Три лучших альбома – 2018

    Третье место: The Garden – Mirror Might Steal Your Charm
    Второе место: The Residents - I Am a Resident!
    Первое место: The Presets - Hi Viz

    Победители хит-парадов альбомов прошлых лет
    1997 — Portishead — Portishead
    1998 — Massive Attack — Mezzanine
    1999 — Blur — 13
    2000 — Elastica — The Menase
    2001 — The Strokes — Is This It
    2002 — Puressence — Planet Helpness
    2003 — The Rapture — Echoes
    2004 — АА — Neet
    2005 — Bloc Party — Silent Alarm
    2006 — Forward, Russia! — Give Me A Wall
    2007 — Dinosaur Jr — Beyond
    2008 — Не было победителя
    2009 — Dinosaur Jr — Farm
    2010 — нет победителя
    2011 — No Bragging Rights — Illuminator
    2012 — Dinosaur Jr — I Bet On Sky
    2013 — нет победителя
    2014 —  нет победителя
    2015 — Swervedriver —  I Wasn't Born To Lose You
    2016 — My Vitriol — The Secret Sessions
    2017 — !!! (Chk Chk Chk) - Shake The Shudder

     

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