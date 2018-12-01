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    Улицы Курска всю ночь будут чистить от снега 60 единиц техники

    Вчера, 18:27
    Улицы Курска всю ночь будут чистить от снега 60 единиц техники
    Курские дорожники будут устранять последствия снегопада всю ночь – заявили в мэрии города. На улицы выведут порядка 60 единиц техники. Кроме того, магазины и торговые центры тоже обязаны убрать снег с прилегающих к ним территорий. К этой работе также привлекают предприятия и организации, у которых есть собственный парк спецтехники. В горадминистрации отметили:  часто уборку осложняет транспорт, припаркованный вдоль проезжей части. Автолюбителей просят не бросать машины вдоль дорог и не создавать помех для работы коммунальных служб и спецтехники.

     

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