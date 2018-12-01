Улицы Курска всю ночь будут чистить от снега 60 единиц техники

Курские дорожники будут устранять последствия снегопада всю ночь – заявили в мэрии города. На улицы выведут порядка 60 единиц техники. Кроме того, магазины и торговые центры тоже обязаны убрать снег с прилегающих к ним территорий. К этой работе также привлекают предприятия и организации, у которых есть собственный парк спецтехники. В горадминистрации отметили: часто уборку осложняет транспорт, припаркованный вдоль проезжей части. Автолюбителей просят не бросать машины вдоль дорог и не создавать помех для работы коммунальных служб и спецтехники.