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    Выступление «Авангарда» назвали «Прорывом года»

    Сегодня, 08:03
    Выступление «Авангарда» назвали «Прорывом года»
    В Курске подвели спортивные итоги года. Премия общественного признания «Вершина» вручается с 2006-го. Почти 450 медалей в этом году – результаты курских спортсменов на чемпионатах и первенствах России, Европы и мира. В этом году престижные статуэтки на торжественной церемонии в СКК получили как юные спортсмены, так знаменитые - Инна Дериглазова, Евгения Ламонова, Владислав Мыльников.  «Прорывом года» общественность единогласно назвала курский «Авангард» - до победы в Кубке России ему не хватило одного шага. 

     

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