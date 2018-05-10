Выступление «Авангарда» назвали «Прорывом года»

В Курске подвели спортивные итоги года. Премия общественного признания «Вершина» вручается с 2006-го. Почти 450 медалей в этом году – результаты курских спортсменов на чемпионатах и первенствах России, Европы и мира. В этом году престижные статуэтки на торжественной церемонии в СКК получили как юные спортсмены, так знаменитые - Инна Дериглазова, Евгения Ламонова, Владислав Мыльников. «Прорывом года» общественность единогласно назвала курский «Авангард» - до победы в Кубке России ему не хватило одного шага.