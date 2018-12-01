Роман Старовойт раскритиковал медицинское обслуживание курян

Во время заседания администрации врио губернатора Курской области раскритиковал медицинское обслуживание. Сначала прозвучали оптимистичные доклады, например, что общая смертность населения по итогам 9 месяцев 2018-го снизилось на 1,4%. Позже коснулись проблем. В их числе - лекарственное обеспечение, оснащенность медицинских учреждений, в том числе и кадрами, доступность медицинской помощи. При этом Роман Старовойт подчеркнул: «У нас в области - один из ведущих медицинских вузов в стране, одно из ведущих предприятий фармакологической отрасли, а вот состояние медицинского обслуживания граждан на низком уровне. Об этом говорят сами люди. Это становится ясно и из письменных обращений граждан, и из социальных сетей. Ситуацию необходимо кардинально менять, чтобы каждый житель почувствовал улучшения на себе».



