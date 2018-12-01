Полиция разыскивает автомобилистку на белом "Фольксвагене", сбившую двух человек

Накануне вечером около 5-го дома на Звёздной Курска неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на 34-летнюю женщину и 37-летнего мужчину. Они стояли рядом с припаркованным «Опелем Корсой». Затем водитель протаранил «Опель» и скрылся с места происшествия. Пострадавшие отделались ушибами, после оказания медицинской помощи их отпустили. По словам сбитых пешеходов, на них наехал белый автомобиль "Фольксваген Поло". За рулем находилась девушка, также в салоне был ребенок. Сейчас полиция разыскивает иномарку с разбитой фарой и поврежденным передним бампером и ее водителя.

Свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02, или в группу по розыску ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области, по адресу: Курск, ул. Карла Маркса, 101, телефон: 36-70-65.