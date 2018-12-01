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    В Курске без горячей воды и отопления остались 5 домов из-за очередного срочного ремонта

    Сегодня, 11:52
    В Курске без горячей воды и отопления остались 5 домов из-за очередного срочного ремонта

    Из-за очередного срочного ремонта 5 домов в центре Курска остались без горячей воды и отопления. Как сообщили в "Квадре", сегодня теплоэнергетики выполнят срочный ремонт ветхого участка магистральной теплосети на улице Димитрова. На время работ будет приостановлена подача отопления и горячей воды в домах 47 по улице Гоголя, 84, 74, 70 и 68а по улице Димитрова. Обещают восстановить теплоснабжение до 8 вечера. Напомним, 25 декабря теплоэнергетики срочный ремонт проводили на Семёновской. 

     

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