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    Железногорец при покупке ошейника с навигатором стал жертвой мошенника

    Сегодня, 12:11
    Железногорец при покупке ошейника с навигатором стал жертвой мошенника
    На удочку жуликов, промышляющих на сайтах покупок, попался железногорец. Мужчина решил заказать для своей собаки ошейник с навигатором. Виртуальный продавец запросил предоплату. Не сомневаясь в благонадежности «поставщика», железногорец перечислил 23 тысячи рублей на указанные реквизиты. Когда через «гарантированный срок» посылка так и не дошла до адресата, мужчина обратился в полицию. Сейчас подозреваемого разыскивают.

     

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