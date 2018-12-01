Железногорец при покупке ошейника с навигатором стал жертвой мошенника

На удочку жуликов, промышляющих на сайтах покупок, попался железногорец. Мужчина решил заказать для своей собаки ошейник с навигатором. Виртуальный продавец запросил предоплату. Не сомневаясь в благонадежности «поставщика», железногорец перечислил 23 тысячи рублей на указанные реквизиты. Когда через «гарантированный срок» посылка так и не дошла до адресата, мужчина обратился в полицию. Сейчас подозреваемого разыскивают.