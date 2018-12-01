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    В Рыльске инвалид получила лестницеход после вмешательства активистов

    Сегодня, 12:36
    В Рыльске инвалид получила лестницеход после вмешательства активистов
    Через «Красную кнопку» сайта ОНФ за помощью обратилась жительница Рыльска Елена Лысенко. Женщина - инвалид-колясочник первой группы, живет на третьем этаже многоквартирного дома без лифта и пандусов. Она фактически оказалась заперта в четырех стенах, потому что не может спуститься во двор без посторонней помощи - рассказали активисты. За матерью ухаживает 27-летний сын, который не всегда может сопровождать женщину. Администрация города не смогла помочь женщине-инвалиду, ссылаясь то на отсутствие технических возможностей, то денег. Тогда жительница Рыльска попросила общественников помочь с решением проблемы. После того, как активисты связались с администрацией Рыльского района, способ решения нашелся. Им стал лестницеход. После необходимых замеров специальная организация изготовила его. Приобрести лестницеход помогли спонсоры. Оборудование уже вручили женщине. По поручению главы Рыльского района, с наступлением тепла дом оборудуют пандусом, а двор заасфальтируют.

     

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