Непогода оставила без света 16 населенных пунктов Курской области

Снегопад с сильным ветром, обрушившийся во вторник на Курскую область, привел к нарушению электроснабжения. По данным регионального МЧС, около 9 вечера 25 декабря без света остались 16 населенных пунктов в Курском, Курчатовском, Медвенском, Советском и Суджанском районах. В зону отключения попали более 1500 жилых домов с населением свыше 3 тысяч человек. Социально-значимых объектов среди отключенных зданий не было - уточнили в МЧС. Аварийно-восстановительные бригады приступили к ликвидации последствий разгула стихии. После полуночи электроснабжение восстановили - сообщили в спасательном ведомстве.



