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    Активисты пожаловались в прокуратуру на укладку асфальта в метель

    Сегодня, 17:25
    Активисты пожаловались в прокуратуру на укладку асфальта в метель
    Курских активистов ОНФ возмутил дорожный ремонт на Литовской, который рабочие проводили во время метели 25 декабря. Мы о нем также рассказывали накануне. Общественники обратились в администрацию Курска и прокуратуру, чтобы выявить организацию, которая неэффективно расходует деньги налогоплательщиков. В ОНФ отметили: «В Курской области следующий год уже объявлен Годом дорог. Видимо, дорожники решили потренироваться заранее, чтобы успевать «пилить бюджет». Иначе нельзя оценить ту работу, которую они делали в метель!»

     

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