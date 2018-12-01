Активисты пожаловались в прокуратуру на укладку асфальта в метель

Курских активистов ОНФ возмутил дорожный ремонт на Литовской, который рабочие проводили во время метели 25 декабря. Мы о нем также рассказывали накануне. Общественники обратились в администрацию Курска и прокуратуру, чтобы выявить организацию, которая неэффективно расходует деньги налогоплательщиков. В ОНФ отметили: «В Курской области следующий год уже объявлен Годом дорог. Видимо, дорожники решили потренироваться заранее, чтобы успевать «пилить бюджет». Иначе нельзя оценить ту работу, которую они делали в метель!» Сегодня, 17:25 К списку новостей